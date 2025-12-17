Реклама

20:07, 17 декабря 2025

Пойман тигр-людоед

В Индии пойман тигр-людоед, державший в страхе несколько деревень
Фото: alexptv / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Уттаракханд лесная служба поймала тигра-людоеда, который держал в страхе жителей нескольких деревень. Об этом пишет издание Garhwal Post.

Хищника неоднократно замечали возле домов. 5 декабря в поселке Далюнгадж тигр напал на 60-летнюю Урмилу Деви, собиравшую корм для скота. Спасти ее не удалось.

После жалоб местных жителей лесное ведомство начало поисковую операцию. В район направили группу специалистов, на предполагаемых маршрутах зверя установили ловушки. Сотрудники ведомства несли круглосуточное дежурство.

Рано утром 16 декабря операция завершилась успехом — в тигра пустили дротик со снотворным и поместили его в клетку. После первичного осмотра животное отвезли в национальный парк Корбетт.

Несколькими днями ранее в этом же округе ликвидировали леопарда-людоеда, который также нападал на людей. Охоту по поручению ведомства вел известный стрелок Джой Хукил.

Ранее сообщалось, что останки Урмилы Деви нашла ее невестка. Рядом с ними сидела хищная кошка. Женщина тут же закричала. На крик прибежали соседи и спугнули животное.

