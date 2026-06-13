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12:44, 13 июня 2026Спорт

Волочкова обратилась к перенесшей операцию на ногах Медведевой

Волочкова заявила, что ждет на льду перенесшую операцию на ногах Медведеву
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова обратилась к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, перенесшей операцию на ногах. Она написала комментарий под постом спортсменки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в котором та рассказала о хирургическом вмешательстве.

Балерина написала, что сама 3,5 месяца назад сделала в Германии операцию по замене тазобедренного сустава. «Женечка! Держитесь! Ждем на льду! Но, вопреки всем запретам профессоров, я вышла на сцену спустя три недели. А сейчас уже танцую на пуантах! Мы все вас любим», — написала Волочкова.

Медведева поставила лайк комментарию Волочковой. «Здоровья нам!» — также написала фигуристка.

Об операции Медведевой стало известно 12 июня. Экс-спортсменка не рассказала подробностей хирургического вмешательства. Медведева выложила фото из больничной палаты с перевязанными стопами.

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