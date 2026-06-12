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11:57, 12 июня 2026Спорт

Медведева перенесла операцию на ногах

Евгения Медведева перенесла операцию на ногах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Бывшая российская фигуристка Евгения Медведева перенесла операцию на ногах. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-спортсменка не рассказала подробностей оперативного вмешательства. Медведева выложила фото из больничной палаты с перевязанными стопами.

«Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно. Теперь впереди длительное восстановление», — написала Медведева.

26-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.

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