Евгения Медведева перенесла операцию на ногах

Бывшая российская фигуристка Евгения Медведева перенесла операцию на ногах. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-спортсменка не рассказала подробностей оперативного вмешательства. Медведева выложила фото из больничной палаты с перевязанными стопами.

«Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно. Теперь впереди длительное восстановление», — написала Медведева.

26-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.