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13:02, 13 июня 2026Культура

Россиянам пришлось смотреть концерт Канье Уэста в проеме у пункта пропуска

Shot: Россиянам пришлось смотреть концерт Уэста в Грузии в проеме у пункта пропуска
Майя Назарова

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Россиянам пришлось смотреть концерт Канье Уэста в Грузии в проеме у пункта пропуска. О жалобах соотечественников на шоу музыканта стало известно Telegram-каналу Shot.

Фанаты из России рассказали, что не смогли насладиться хитами рэпера из-за плохого качества звука. Те, кто оказались в зоне танцпола, отметили, что слышали сплошные басы и не могли разобрать слов.

Некоторые соотечественники и вовсе не попали на шоу, поскольку приобретали билеты на сторонних сервисах. Им пришлось смотреть шоу через открытое пространство на пропускном пункте «Динамо Арены».

Однако были и те россияне, которым все понравилось. Части из них даже удалось пожать руку артисту.

Концерт рэпера Уэста прошел в Тбилиси на «Динамо Арене». Шоу собрало порядка 70 тысяч зрителей. Уэст исполнил треки из нового альбома Bully и старые хиты. Как утверждает Shot, всего за концерт в Грузии американский музыкант заработал около 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в связи с концертом власти Тбилиси продлили работу метро и ряда автобусных маршрутов.

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