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12:35, 13 июня 2026Мир

Признание главкома НАТО о России привело в шок Запад

Филиппо: Признание главкома НАТО Гринкевича разрушило пропаганду Запада против России
Майя Назарова
Алексус Гринкевич

Алексус Гринкевич. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Признание главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Алексуса Гринкевича разрушило всю пропаганду против России. О шоковой реакции рассказал в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он указал, что нарратив о существующей угрозе от РФ у западных границ рухнул. «Вся эта воинственная риторика еврократов только что была раскрыта как манипуляция, призванная подтолкнуть нас к войне!» — поделился Филиппо.

Он допустил, что европейские элиты планируют развязать войну с Россией для того, чтобы захватить власть и создать свою собственную армию.

До этого Гринкевич на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине объявил, что Москва не намерена развязывать конфликт с НАТО и не хочет нападать на страны альянса.

Еще раньше президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Прибалтике не грозит нападение со стороны России.

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