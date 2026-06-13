Филиппо: Признание главкома НАТО Гринкевича разрушило пропаганду Запада против России

Признание главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Алексуса Гринкевича разрушило всю пропаганду против России. О шоковой реакции рассказал в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он указал, что нарратив о существующей угрозе от РФ у западных границ рухнул. «Вся эта воинственная риторика еврократов только что была раскрыта как манипуляция, призванная подтолкнуть нас к войне!» — поделился Филиппо.

Он допустил, что европейские элиты планируют развязать войну с Россией для того, чтобы захватить власть и создать свою собственную армию.

До этого Гринкевич на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине объявил, что Москва не намерена развязывать конфликт с НАТО и не хочет нападать на страны альянса.

Еще раньше президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Прибалтике не грозит нападение со стороны России.