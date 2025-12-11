Женщина стала жертвой таинственной дикой кошки

В Индии дикая кошка растерзала женщину рядом с ее домом

В Индии дикая кошка растерзала жительницу деревни, расположенной в тигрином заповеднике Калагарх. Об этом пишет NDTV.

Урмила Деви вышла на улицу со своей невесткой Прией, чтобы собрать корм для скота. Женщины работали рядом с домом, когда Прия услышала плач своего ребенка и ушла. Она ожидала, что Урмила Деви закончит работу и вернется домой, но та все не приходила. Тогда Прия отправилась на ее поиски.

Женщина нашла Урмилу в кустах возле поля. Рядом с ней сидела хищная кошка. Прия тут же закричала. На крик прибежали соседи и спугнули животное. Им так и не удалось понять, кто напал на Урмилу: тигр или леопард. Ведется расследование.

По словам местного депутата Дилипа Равата, в заповеднике часты нападения тигров, леопардов и медведей. Он пообещал, что уйдет в отставку, если правительство не примет меры для решения этой проблемы.

Ранее сообщалось, что в деревне в Индии тигр съел пожилую пастушку. Он оторвал индианке голову и стал пожирать ее тело.

