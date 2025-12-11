Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:12, 11 декабря 2025Из жизни

Женщина стала жертвой таинственной дикой кошки

В Индии дикая кошка растерзала женщину рядом с ее домом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Anuwar Hazarika / Nurphoto / Getty Images

В Индии дикая кошка растерзала жительницу деревни, расположенной в тигрином заповеднике Калагарх. Об этом пишет NDTV.

Урмила Деви вышла на улицу со своей невесткой Прией, чтобы собрать корм для скота. Женщины работали рядом с домом, когда Прия услышала плач своего ребенка и ушла. Она ожидала, что Урмила Деви закончит работу и вернется домой, но та все не приходила. Тогда Прия отправилась на ее поиски.

Женщина нашла Урмилу в кустах возле поля. Рядом с ней сидела хищная кошка. Прия тут же закричала. На крик прибежали соседи и спугнули животное. Им так и не удалось понять, кто напал на Урмилу: тигр или леопард. Ведется расследование.

Материалы по теме:
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

По словам местного депутата Дилипа Равата, в заповеднике часты нападения тигров, леопардов и медведей. Он пообещал, что уйдет в отставку, если правительство не примет меры для решения этой проблемы.

Ранее сообщалось, что в деревне в Индии тигр съел пожилую пастушку. Он оторвал индианке голову и стал пожирать ее тело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия признала отправку своих военных на Украину. Это произошло после гибели элитного десантника Хули

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России высказались об урегулировании конфликта на Украине к Рождеству

    Тревел-блогер описал свободу в Америке словами «скорее стереотип, чем факт»

    Россиянин похитил Деда Мороза

    Украинский город попал под комбинированную атаку БПЛА и ракет

    Женщина стала жертвой таинственной дикой кошки

    Сексолог поставила точку в споре о сквирте

    Названа безопасная доза вина

    США предложили Европе возобновить экономические связи с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok