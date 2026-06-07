Прилепин: Если на Украине провести честные выборы, Зеленский точно проиграет

В интервью ТАСС российский писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский потерпел бы поражение, если бы в стране состоялись честные выборы.

Прилепин отметил, что, несмотря на распространенное мнение о тотальной поддержке радикальных националистов, реальная картина могла бы оказаться иной.

«Зеленский бы точно проиграл. Конечно, там были бы самые жуткие неофашистские, неонацистские партии, получили бы свои 25-30 процентов — весьма серьезные голоса. Но любая антивоенная, даже пророссийская организация, если бы ей было возможно существовать, набрала бы те самые 30 процентов, а то и 45 процентов, а то и больше», — считает писатель.

По словам Прилепина, на Украине остаются люди, для которых разрыв с общим культурным и историческим наследием является неприемлемым. Он напомнил, что еще в 2012–2013 годах украинцы посещали концерты российских патриотических исполнителей и пели советские песни. Писатель убежден, что такие настроения не исчезли, несмотря на текущую ситуацию.

Ранее британское издание The Economist написало, что стиль руководства государством украинского лидера Владимира Зеленского становится все более авторитарным.