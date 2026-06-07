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09:26, 7 июня 2026Путешествия

Таиланд провел операцию под названием «Москва»

Полиция Таиланда провела операцию Moscow Devil Filler против подпольной клиники
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Полиция Таиланда провела операцию Moscow Devil Filler против подпольной косметологической клиники, организованной россиянкой. Об этом сообщает Baza в Telegram.

«Задержанной оказалась 45‑летняя Кристина М. из Москвы. Она проживает в Таиланде с 2018 года. Сейчас же ее доставили в полицейский участок Тхаланга. Следствие обвиняет женщину в нелегальной косметической практике, контрабанде препаратов, их продаже и применении незарегистрированных средств», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что операция была проведена прямо во время работы. Задержанная гражданка России вину не признает.

4 июня чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил в интервью «Ленте.ру», что возможное увеличение безвиза до 60 дней в Таиланде для российских туристов не планируется в ближайшее время. При этом дипломат подчеркнул, что мера не связана с самой Россией и направлена на другие страны тоже.

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