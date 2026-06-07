Таиланд провел операцию под названием «Москва»

Полиция Таиланда провела операцию Moscow Devil Filler против подпольной клиники

Полиция Таиланда провела операцию Moscow Devil Filler против подпольной косметологической клиники, организованной россиянкой. Об этом сообщает Baza в Telegram.

«Задержанной оказалась 45‑летняя Кристина М. из Москвы. Она проживает в Таиланде с 2018 года. Сейчас же ее доставили в полицейский участок Тхаланга. Следствие обвиняет женщину в нелегальной косметической практике, контрабанде препаратов, их продаже и применении незарегистрированных средств», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что операция была проведена прямо во время работы. Задержанная гражданка России вину не признает.

4 июня чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил в интервью «Ленте.ру», что возможное увеличение безвиза до 60 дней в Таиланде для российских туристов не планируется в ближайшее время. При этом дипломат подчеркнул, что мера не связана с самой Россией и направлена на другие страны тоже.