Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:19, 7 июня 2026Спорт

Джокович на русском языке поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Новак Джокович на русском языке поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к россиянке Мирре Андреевой, выигравшей «Ролан Гаррос» — 2026.

Спортсмен выложил видео, где российская теннисистка поднимает кубок над головой. «Молодец, Мирра! Желаю тебе еще много таких моментов», — написал Джокович. Первую часть фразы серб написал на русском языке.

Ранее Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

Джокович выступал на «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. Он вылетел в третьем круге, уступив 19-летнему бразильцу Жоау Фонсеке. 39-летний серб трижды в карьере побеждал на турнире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай объявил о начале специальной операции в восточных водах у Тайваня. Что послужило поводом?

    Таиланд провел операцию под названием «Москва»

    Джокович на русском языке поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

    «Каролина» забросила трижды за 39 секунд и проиграла «Вегасу» в третьем матче финала НХЛ

    Додон предрек потерю Молдавией ряда регионов

    Российский морпех сбил украинские дроны из пулемета

    Додик приедет в Москву в сентябре

    Прилепин оценил шансы Зеленского на победу «в честных выборах»

    Бывший президент постсоветской страны сделал заявление о втягивании в конфликт на Украине

    Россиян предупредили о главных пищевых нарушениях в летних кафе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok