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09:02, 7 июня 2026Спорт

«Каролина» забросила трижды за 39 секунд и проиграла «Вегасу» в третьем матче финала НХЛ

«Каролина» отыгралась с 0:4 и уступила «Вегасу» в третьем матче финала Кубка Стэнли
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

«Вегас Голден Найтс» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 7 июня. Хозяева к середине второго периода вели со счетом 4:0: хет-трик оформил Митч Марнер, еще одна шайба на счету Томаша Гертла. В начале третьего периода игроки «Каролины» Джордан Мартинук, Тейлор Холл и Джордан Стаал забросили три шайбы за 39 секунд, а в концовке встречи россиянин Андрей Свечников перевел матч в овертайм.

В первой дополнительной 20-минутке зрители не увидели голов. В начале второго овертайма победную шайбу забросил игрок «Вегаса» Ши Теодор.

«Голден Найтс» вышли вперед в финальной серии Кубка Стэнли — 2:1. Четвертая игра пройдет на льду «Вегаса» в ночь на 10 июня.

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