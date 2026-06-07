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08:35, 7 июня 2026Мир

Додик приедет в Москву в сентябре

Глава правящей партии РС БиГ Додик приедет в Москву в конце сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Глава правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик рассказал, что приедет в Москву в конце сентября. Об этом политик заявил РИА Новости.

Политик напомнил, что уже посещал Москву на День победы и приезжал в Россию для участия в Международном форуме по безопасности в Подмосковье 28 мая.

«Я был 9 мая, был 28 мая, я сегодня здесь и буду снова. Единственное, что точно известно — 25 сентября буду в Москве», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз из политического сообщества постепенно превращается в военный блок. Об этом заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Политик подчеркнул, что Республика Сербская не считает это полезным и не хочет становиться членом НАТО или любых других европейских сил безопасности. По его словам, сербский народ также больше не верит в концепцию Евросоюза.

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