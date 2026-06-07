Российский морпех сбил украинские дроны из пулемета

Морпех Вооруженных сил (ВС) России на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) сбил шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших прямо на него. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Буша в беседе с РИА Новости.
«У нас (есть) такой боец Хантер. (...) Он с пулемета с 70 метров FPV сбивает. На него атака шла — шесть штук. На него по очереди заходят. Он просто короткими очередями», — рассказал военнослужащий.
Ранее бойцы ВС России в майках и тапочках сбили тяжелый беспилотник украинских войск огнем из автоматов. Отражение атаки сняли на видео.