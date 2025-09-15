Бывший СССР
Российские бойцы в майках и тапочках сбили тяжелый дрон ВСУ огнем из автоматов

Бойцы ВС РФ в майках и тапочках сбили тяжелый БПЛА ВСУ автоматным огнем
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Бойцы Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации в майках и тапочках сбили тяжелый беспилотник украинских войск огнем из автоматов. Видео публикует военный корреспондент Юрий Котенок.

«Вот что стиль хуситов делает! На лбс западнее Донецка бойцы огнем из стрелкотни сбили тяжелый БПЛА противника», — написал военкор.

Ранее военный корреспондент Александр Коц показал, как российские ударные дроны срывают ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Он рассказал, что разведка вскрывает маршруты ротации передовых позиций, после чего наносит прицельные удары.

