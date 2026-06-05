Путин оценил долю рубля в торговле с ведущими партнерами

Путин: Доля рубля в экспортных операциях России достигла 65 процентов

В торговых связях с основными экономическими партнерами Россия в основном использует национальные валюты. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в экспортных операциях доля рубля в настоящее время уже достигла 65 процентов.

«То есть почти две трети», — констатировал Путин.

Ранее были обнародованы данные Банка России, согласно которым доля рубля в российском экспорте выросла до рекордных 64,9 процента. В марте 2026 года доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выросла на 3,4 процента и достигла рекорда с декабря 2025 года (62,5 процента). При этом рост доли рубля в расчетах идет на фоне снижения доли платежей в валютах дружественных государств.

Также есть данные, что доли рубля и юаня во взаимной торговле России и Китая подошли к 99 процентам.