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17:12, 5 июня 2026Экономика

Путин оценил долю рубля в торговле с ведущими партнерами

Путин: Доля рубля в экспортных операциях России достигла 65 процентов
Кирилл Луцюк
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В торговых связях с основными экономическими партнерами Россия в основном использует национальные валюты. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в экспортных операциях доля рубля в настоящее время уже достигла 65 процентов.

«То есть почти две трети», — констатировал Путин.

Ранее были обнародованы данные Банка России, согласно которым доля рубля в российском экспорте выросла до рекордных 64,9 процента. В марте 2026 года доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выросла на 3,4 процента и достигла рекорда с декабря 2025 года (62,5 процента). При этом рост доли рубля в расчетах идет на фоне снижения доли платежей в валютах дружественных государств.

Также есть данные, что доли рубля и юаня во взаимной торговле России и Китая подошли к 99 процентам.

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