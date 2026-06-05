Путин пообещал сотрудничать только с надежными партнерами уровня Китая

Россия намерена укреплять свою критическую инфраструктуру. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».
Страна будет сотрудничать и вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства, подчеркнул Путин. «Такой опыт, проверенный годами, накоплен у нас в отношениях с Китайской Народной Республикой (КНР) как с действительно стратегическим партнером России», — указал президент.
Ранее Путин назвал главную причину нестабильности в мире. Корни сегодняшней турбулентности в мире кроются в том, что от вертикальной и иерархической модели, работавшей ранее в интересах отдельных стран, он переходит к более многополярному и сложному устройству, пояснил глава государства.