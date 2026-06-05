Норвежская принцесса бросила школу из-за болезни дружившей с Эпштейном матери

Норвежская принцесса Ингрид Александра прервала обучение из-за болезни матери

Младшая наследница норвежского престола, принцесса Ингрид Александра, бросила школу в Австралии и прилетела на родину из-за резкого ухудшения здоровья матери — кронпринцессы Метте-Марит. Об этом сообщает New York Post.

21-летняя принцесса проходила обучение в одной из школ-пансионов Австралии, но прервала учебу сразу после того, как врачи выявили у ее 52-летней матери серьезные осложнения фиброза легких. Кронпринцесса Метте-Марит много лет борется с этим хроническим заболеванием, при котором легочная ткань рубцуется и теряет способность насыщать кровь кислородом. Болезнь была диагностирована еще в 2018 году, однако в последнее время состояние кронпринцессы резко ухудшилось, и она была экстренно госпитализирована.

Ингрид Александра, которая занимает второе место в очереди на престол после своего отца, кронпринца Хокона, была замечена в аэропорту Осло, куда прибыла рейсом из Сиднея. Представители королевского двора подтвердили, что решение о возвращении было принято самой принцессой после разговора с отцом. Курс обучения в Австралии, рассчитанный на несколько месяцев, прерван на неопределенный срок. Сейчас девушка находится рядом с матерью в больнице. Королевский двор пока не раскрывает деталей текущего состояния кронпринцессы.

Новости об ухудшении состояния принцессы появились на фоне публичных скандалов, связанных с ее именем. Сын Метте-Марит, 29-летний Мариус Борг Хейби, обвиняется в 32 преступлениях, включая изнасилование и угрозы расправой. Судебный процесс завершился в марте, Хейби находится в тюрьме в ожидании приговора.

Кроме того, имя кронпринцессы всплыло в так называемых файлах Эпштейна. В конце марта Метте-Марит впервые публично рассказала о связях с американским финансистом-педофилом. В 20-минутном интервью телеканалу NRK Метте-Марит призналась, что познакомилась с Эпштейном в 2011 году. По ее словам, он был близким другом одного из ее знакомых. Она утверждает, что не знала о его преступлениях и стала жертвой обмана.