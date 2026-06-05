Захарова: Киев рассчитывает на ядерную катастрофу всеевропейского масштаба

Киевские власти не оставляют попыток устроить радиационную катастрофу, которая затронула бы всю Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Публикация доступна на сайте министерства.

«Предчувствуя неминуемый конец своей человеконенавистнической политики, Зеленский и его приспешники рассчитывают утянуть за собой на дно как можно больше невинных людей», — говорится в сообщении.

Захарова также обратила внимание на звучащие на Украине призывы к созданию ядерного оружия, которые исходят уже не только от политиков, но и от представителей военно-промышленного комплекса. Она выразила надежду, что руководство Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) задаст Киеву соответствующие вопросы.

Дипломат призвала международное сообщество всерьез воспринимать ядерные угрозы, исходящие с украинской стороны. По ее оценке, эти опасности уже вполне очевидны и нуждаются в решительном пресечении. «У Украины не должно быть ядерного оружия. Двух мнений тут быть не может», — подчеркнула дипломат.

Ранее ВСУ атаковали ЗАЭС, нарушив объявленный 5 июня режим тишины. Уточняется, что в 13:15 при проведении инженерных работ в районе опоры линии электропередачи «Днепровская» беспилотник ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Министерства обороны России. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих.