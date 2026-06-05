Российским мужчинам назвали самые модные сумки

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец назвал российским мужчинам самые модные сумки. Материал публикует «Газета.ru».
По словам специалиста, самым актуальным аксессуаром для представителей мужского пола является шоппер, который можно сочетать даже с деловым костюмом. «Cумки на животе поясные давно уже не в моде, их стоит точно отложить. Сегодня самое удобное, особенно летом, — это шоппер всевозможный — тканевый, черный, цветной, с принтом, однотонный. Неважно, если вы в костюме, это выглядит суперстильно и делает образ немного свежим», — пояснил собеседник издания.
Помимо этого, Лисовец порекомендовал носить кожаную сумку небольшого размера. Однако он уточнил, что аксессуар должен отличаться от цвета наряда.
«Небольшие кожаные сумки мужские всегда были в тренде для удобства. Не стоит носить супермаленькие, только для мероприятий каких-то. А так, размер сумки от среднего до большого — это, наверное, самое актуальное. Плетеные, замшевые, кожаные Сумка может быть сама по себе. В общем-то, это и есть тренд сегодняшнего дня», — заключил стилист.
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