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12:59, 13 июня 2026Россия

Пушилин заявил о повреждении национального парка «Святые горы» в ДНР

Пушилин: ВСУ повредили нацпарк «Святые горы» в ДНР
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно повредили нацпарк «Святые горы» около Славянска. Об этом пишет РИА Новости.

Пушилин отметил, что противник не считается даже с заповедными зонами, которые, в том числе, считаются дорогими для всех жителей. Также глава ДНР добавил, что власти уже решают, как восстановить нацпарк после его освобождения из-под оккупации ВСУ.

Ранее стало известно, что армия России успешно продвинулась в одном населенном пункте в ДНР. В ходе брифинга Минобороны уточнило, что речь идет о Константиновке.

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