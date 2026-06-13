Минобороны: Армия России успешно продвинулась в Константиновке в ДНР

Армия России успешно продвинулась в одном населенном пункте в Донецкой Народной Республике (ДНР). В ходе брифинга Минобороны уточнило, что речь идет о Константиновке.

Там, по данным ведомства, штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса зашли в микрорайоны Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.

В Минобороны рассказали, что за сутки в донецкой Константиновке было освобождено 172 здания. Российские военные ликвидировали до 40 украинских солдат, а также уничтожили три боевые бронированные машины и четыре автомобиля противника.

До этого стало известно, что российские войска заняли населенный пункт Приют в ДНР. Тогда группировка войск «Центр» нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ДНР, за неделю потери противника составили более 2135 военнослужащих на данном направлении, а также три танка.