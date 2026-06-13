Стало известно о задержании пособника напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

Задержан пособник напавших на «Крокус Сити Холл» террористов Хасан Альтемиров

Задержан Хасан Альтемиров — пособник террористов, устроивших нападение на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. Как стало известно «Коммерсанту», он является активным участником боевого крыла группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, признанного террористическим и запрещенного в России.

«Ъ» пишет, сотрудники ФСБ и следователи выяснили, что 54-летний Альтемиров обеспечил новым паспортом одного из участников теракта, используя который тот выехал за границу и до сих пор находится в розыске. Речь идет о Батыре Кулаеве, который вместе с сообщниками вооружил террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл».

Согласно материалам уголовного дела, выходцы из Ингушетии Хусен Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Кулаев достали пять охолощенных автоматов и затем переделали их в боевые. Также они добыли 1881 патрон калибра 7,62 миллиметра. Стволы и боеприпасы были спрятаны в Ингушетии, а затем отправлены в Московский регион.

До этого сообщалось, что за фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле» установили наблюдение в СИЗО. Сейчас 18 фигурантов этого дела ожидают рассмотрения апелляций на приговор.

22 марта 2024 года, используя полученное оружие, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода совершили теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. С оружием они подожгли зал. В результате не выжили 147 человек, еще трое пропали без вести, различные травмы получили 336 граждан, а опасности были подвергнуты не менее 1971 человек. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

