За фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в СИЗО стали следить внимательнее

За фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле» установили наблюдение в СИЗО

За фигурантами дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» установили негласный надзор. Об этом пишет «Mash».

Сейчас 18 фигурантов этого дела ожидают рассмотрения апелляций на приговор. По данным Mash, за ними пристально наблюдают как сотрудники ФСИН, так и сокамерники. Это делается для того, чтобы не допустить новых попыток суицида и довести осужденных до вступления приговора в силу и отправки в колонию.

7 апреля стало известно, что один из участников теракта в «Крокус Сити Холле» Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) свел счеты с жизнью. 37-летний Юсуфзода был обнаружен без признаков жизни в столичном СИЗО «Матросская Тишина». Еще до приговора покончить с собой пытался другой фигурант этого дела.