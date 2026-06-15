Ратаковски объяснила, что не могла смириться со статусом матери-одиночки после развода

Американская фотомодель Эмили Ратаковски объяснила беспорядочные интимные связи после развода. Своими признаниями она поделилась в эссе для издания The Cut.

Манекенщица призналась, что ненавидела реакцию окружающих на ее расставание с мужем, актером Себастьяном Беар-Макклардом. «Я ненавидела снисходительный взгляд, которым на меня смотрели люди после расставания. Их нахмуренные брови, жалость на лицах, когда они говорили: "Мне очень жаль, Эмили". Я не могла выносить своего жалкого отражения в их глазах», — рассказала она.

Статус матери-одиночки Ратаковски воспринимала как оскорбление, поскольку не могла с ним смириться. По этой причине она начала знакомиться и встречаться со случайными мужчинами. «Персонаж, которого я научилась воплощать после развода, в период моих навязчивых свиданий, был злодейкой. Женщина-кошка. Сексуальная, но пугающая», — пояснила она.

Ратаковски развелась с Себастьяном Беар-Макклардом в 2022 году. Причиной разрыва отношений стали измены со стороны актера. При этом в своем эссе она призналась, что перестала заниматься с супругом сексом после рождения сына.

После развода манекенщицу часто видели с разными звездными мужчинами, среди них были комик Пит Дэвидсон и певец Гарри Стайлс. В ноябре 2025 года стало известно, что Ратаковски находится в отношениях с французским режиссером Роменом Гаврасом.