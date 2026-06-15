Двух туристок из Израиля выгнали из сауны в Европе из-за кулона со звездой Давида

Поддерживающие Палестину клиенты сауны выгнали туристку из Израиля в Барселоне

Двух туристок из Израиля выгнали из сауны в Европе из-за кулона со звездой Давида, этому поспособствовали поддерживающие Палестину клиенты. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел 29 мая в сауне для представителей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Барселоне (Испания).

Уточняется, что украшение на иностранке заметили другие отдыхающие. Они начали конфликт и добились, чтобы туристку и ее подругу выгнали из комплекса. Однако разборка продолжилась вне сауны. Так, одна из посетительниц закричала «Свободу Палестине» и назвала туристок сионистками.

Сообщается, что инцидент осудило израильское правительство. В материале также говорится о том, что в Европе участились случаи дискриминации туристов из Израиля.

Ранее администратор отеля в Европе встретил гостей словами «мы не принимаем евреев». Поведение персонала отеля раскритиковали и назвали антисемитским как немецкие политики, так и израильские чиновники.