Администратор отеля в Германии отказал в заселении евреям и вызвал гнев посла Израиля

Администратор отеля в Европе встретил гостей словами «мы не принимаем евреев» и вызвал гнев посла Израиля. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в гостинице Zum Hirschen в баварском городе Лам. Турист из Израиля Майкл Винокур планировал остановиться там на две ночи и отправил электронный запрос на бронирование через сервис Booking. В ответ он получил сообщение: «Извините, мы не принимаем евреев».

Об этом стало известно в дипломатических кругах. Поведение персонала отеля раскритиковали и назвали антисемитским как немецкие политики, так и израильские чиновники. «Мы вернулись в 1930 годы?» — написала генеральный консул Израиля в Германии Талия Ладор-Фрешер на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Гостиницу также удалили с сайта Booking. При этом менеджер отеля Андреас Фогл отрицает то, что место размещения отказало в заселении из-за национальности.

Также он назвал своих работников жертвами ситуации. Он отметил, что они часто получали фейковые запросы о бронировании, и заявка от Винокура выглядела как ненастоящая. По его словам, администратор ответил потенциальному клиенту спустя минуту, и слова о евреях проскользнули случайно. В итоге Фогл принес письменные извинения Винокуру.

Ранее посол Израиля во Франции Джошуа Зарка пожелал обанкротиться авиакомпании Vueling, снявшей с рейса группу подростков-евреев с французским гражданством. Инцидент произошел 23 июля 2025 года на рейсе из испанской Валенсии в парижский аэропорт Орли.