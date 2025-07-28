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17:05, 28 июля 2025Путешествия

Посол Израиля пожелал обанкротиться снявшей евреев с рейса авиакомпании

Посол Израиля во Франции пожелал обанкротиться авиакомпании Vueling
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Посол Израиля во Франции Джошуа Зарка пожелал обанкротиться авиакомпании Vueling, снявшей с рейса группу подростков-евреев с французским гражданством. Об этом он заявил в эфире местного телевидения, сообщает i24NEWS.

Зарка назвал случившееся «симптомом волны антисемитизма в мире». Он призвал Францию привлечь виновных к ответственности.

Инцидент произошел 23 июля на рейсе из испанской Валенсии в аэропорт Париж-Орли. Подростки поднялись на борт самолета под присмотром воспитателей детского лагеря Club Kineret. Вскоре члены экипажа Vueling сообщили правоохранителям о крайне агрессивном поведении детей, из-за чего их выдворили из самолета. Однако воспитатели категорически опровергают такие данные. По их словам, детей сняли с рейса из-за религиозной принадлежности.

Позже Франция обратилась к Vueling и испанским дипломатам за разъяснениями. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро позвонил генеральному директору авиакомпании Каролине Мартиноли, чтобы выразить свое глубокое возмущение в связи с высадкой группы молодых французских евреев с борта самолета.

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