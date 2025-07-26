Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:28, 26 июля 2025Мир

Франция потребовала разъяснений от Испании после снятия с рейса еврейского хора

Франция потребовала объяснения от Испании из-за снятия с рейса еврейского хора
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Франция обратилась к испанской бюджетной авиакомпании Vueling и испанским дипломатам за разъяснениями после снятия с авиарейса еврейского хора. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, передает ТАСС.

Сообщается, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро позвонил генеральному директору авиакомпании Каролине Мартиноли, чтобы выразить свое глубокое возмущение в связи с высадкой группы молодых французских евреев с борта самолета авиакомпании. Он потребовал разъяснить, была ли в причине инцидента дискриминация по вероисповеданию. Директор Vueling заявила в ответ, что «проводится тщательное расследование» и его итоги будут переданы властям Франции и Испании.

Ранее финскую авиакомпанию Finnair назвали худшей в 2025 году среди европейских перевозчиков. На втором месте оказался испанский лоукостер Vueling Airlines (его рейтинг — 2,52 звезды).

До этого в возрасте 68 лет скончался бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Пике. С декабря 2007 года до августа 2013 года был президентом авиакомпании Vueling. Спустя месяц после того, как он покинул этот пост, у него случилось кровоизлияние в мозг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о желании Тайланда и Камбоджи прекратить огонь

    Губернатор Саратова рассказал о работе с завалами на месте взрыва

    «Динамо» одержало первую победу при Карпине

    Из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве в многоэтажке Саратова

    Сбитый в Приморье амурский тигр попал на видео

    Папарацци запечатлели 51-летнюю певицу в бикини на пляже

    Российский город в свой праздник ушел под воду за полтора часа

    Франция потребовала разъяснений от Испании после снятия с рейса еврейского хора

    Угрозу для ядерной безопасности на ЗАЭС оценили как крайне высокую

    США и Китай поругались из-за Украины. Что говорили друг другу дипломаты в стенах ООН?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости