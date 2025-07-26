Франция потребовала разъяснений от Испании после снятия с рейса еврейского хора

Франция потребовала объяснения от Испании из-за снятия с рейса еврейского хора

Франция обратилась к испанской бюджетной авиакомпании Vueling и испанским дипломатам за разъяснениями после снятия с авиарейса еврейского хора. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, передает ТАСС.

Сообщается, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро позвонил генеральному директору авиакомпании Каролине Мартиноли, чтобы выразить свое глубокое возмущение в связи с высадкой группы молодых французских евреев с борта самолета авиакомпании. Он потребовал разъяснить, была ли в причине инцидента дискриминация по вероисповеданию. Директор Vueling заявила в ответ, что «проводится тщательное расследование» и его итоги будут переданы властям Франции и Испании.

Ранее финскую авиакомпанию Finnair назвали худшей в 2025 году среди европейских перевозчиков. На втором месте оказался испанский лоукостер Vueling Airlines (его рейтинг — 2,52 звезды).

До этого в возрасте 68 лет скончался бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Пике. С декабря 2007 года до августа 2013 года был президентом авиакомпании Vueling. Спустя месяц после того, как он покинул этот пост, у него случилось кровоизлияние в мозг.