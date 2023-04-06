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11:52, 6 апреля 2023Мир

Умер экс-министр иностранных дел Испании

Бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Пике умер в возрасте 68 лет

В возрасте 68 лет скончался бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Пике. Об этом сообщает местный телеканал La Sexta со ссылкой на заявление, распространенное семьей политика.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего мужа и отца Жозепа Пике. Его честность, его сила, его любовь к семье, работе и его борьба за жизнь всегда будут сопровождать нас», — говорится в сообщении родственников Пике. Отмечается, что экс-министр скончался в госпитале имени 12 октября в Мадриде.

Жозеп Пике — испанский политик, экономист и бизнесмен. Он родился в Каталонии в 1955 году. В период с 1996 по 2000 год был министром промышленности и энергетики в период правления Хосе Марии Аснара, занимал должности министра иностранных дел с 2000 по 2002 год и министра науки и технологий с 2002 по 2003 год. В период с октября 2002 года по июль 2007 года возглавлял Народную партию Каталонии.

С декабря 2007 года до августа 2013 года был президентом авиакомпании Vueling. Спустя месяц после того, как он покинул этот пост, у него случилось кровоизлияние в мозг.

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Варвара Кошечкина
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