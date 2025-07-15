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15:05, 15 июля 2025Путешествия

Названа худшая европейская авиакомпания

Flightright: Авиакомпанию Finnair назвали худшей в 2025 году
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tom Little / Reuters

Финскую авиакомпанию Finnair назвали худшей в 2025 году среди европейских перевозчиков. Данные статистики были опубликованы на сайте Flightright.

Согласно антирейтингу, государственная авиакомпания Финляндии с рейтингом 2,48 звезды заняла первое место. На втором месте оказался испанский лоукостер Vueling Airlines (его рейтинг — 2,52 звезды). Третье место заняла ирландская бюджетная компания Ryanair с индексом в 2,58 звезды. Также в топ-10 попала турецкая авиакомпания Turkish Airlines с общим рейтингом 2,80.

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Flightright оценивает воздушный транспорт по категориям надежности, практики выплаты компенсаций и удовлетворенности клиентов. Каждой из категорий присваивают от одной до пяти звезд, где одна звезда соответствует самой низкой оценке, а пять — самой высокой.

Ранее авиакомпания Qatar Airways, которая считается лучшей в мире, оставила россиян без чемоданов на Мальдивских островах. Ситуация коснулась всех пассажиров, летевших через Катар.

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