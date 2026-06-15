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18:11, 15 июня 2026Бывший СССР

На Украине призвали закончить конфликт с Россией

Дмитрук: Украине следует прекратить выполнять указания Запада и начать диалог с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Правительству Украины следует прекратить выполнять указания западных стран и начать диалог с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Нужно отказаться выполнять их запросы и начать прямой диалог с Россией», — написал он.

По его словам, конфликт на Украине не может закончиться в ближайшее время или осенью, поскольку украинский кризис нужен странам Европы. Депутат подчеркнул, что для разрешения конфликта необходимо противостоять не только украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но и Западу, заинтересованному в его обострении.

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на саммите G7 («Большой семерки»), который пройдет 15-17 июня в Эвиан-ле-Бене во Франции.

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