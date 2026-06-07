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Мир
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17:07, 7 июня 2026Мир

В Польше пришли в ярость из-за приезда Буданова в страну

Экс-премьер Польши Лешек назвал приезд Буданова в Варшаву провокацией со стороны Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Приезд главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Польшу является провокацией со стороны Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News.

«Зеленский мог бы послать министра или заместителя министра иностранных дел. Буданов, с другой стороны, придерживается жесткой пробандеровской линии», — отметил он.

Политик назвал первой провокацией против Польши присуждение подразделению Вооруженных сил Украины почетного наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), а визит Буданова в Варшаву — «провокацией номер два».

Ранее стало известно, что Зеленский отложил визит в Венгрию и встречу с новым премьер-министром страны Петером Мадьяром из-за возникших разногласий. Предполагается, что поводом для противоречий мог стать вопрос закарпатских венгров — проживающего на западе Украины этнического меньшинства. При этом Киев и Будапешт также имеют разногласия по евроинтеграции.

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