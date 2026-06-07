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17:21, 7 июня 2026Мир

Армия Британии обеспокоилась военными-наркоманами

The Sun: Армия Британии выделила 24 миллиона долларов на борьбу с наркоманией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Армия Великобритании выделила 24 миллиона долларов на борьбу с наркоманией среди своих военных. Об этом сообщает газета The Sun.

«Руководство армии начало кампанию по борьбе с употреблением наркотиков среди рядовых военнослужащих, на которую было выделено 18 миллионов фунтов стерлингов», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что руководство британских вооруженных сил опасается популярности кокаина среди военнослужащих, а также стероидов, которые используют для набора мышечной массы. Предполагается, что под проверки попадут 125 тысяч человек.

В прошлом году Британия прекратила обмен разведданными с США о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море, поскольку не хочет быть соучастником американских ударов и считает их незаконными. Соединенное Королевство, которое владеет рядом территорий в Карибском море, годами помогало Соединенным Штатам обнаруживать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков, чтобы американская береговая охрана могла их перехватывать.

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