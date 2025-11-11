Мир
Великобритания прекратила обмен разведданными с США по одной причине

CNN: Британия прекратила обмен разведданными с США из-за ударов в Карибском море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Naval Forces Central Command / Reuters

Великобритания прекратила обмен разведданными с США о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море, поскольку не хочет быть соучастником американских ударов и считает их незаконными. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Решение Великобритании знаменует собой существенный разрыв с ее ближайшим союзником и партнером по обмену разведывательной информацией и подчеркивает растущий скептицизм относительно законности военной кампании США в Латинской Америке», — отмечает телеканал.

Великобритания, контролирующая ряд территорий в Карибском море, годами помогала Соединенным Штатам обнаруживать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков, чтобы американская береговая охрана могла их перехватывать. Однако, по словам источников CNN, после начала американских ударов по катерам власти королевства начали беспокоиться о том, что Вашингтон может использовать предоставляемые ими разведданные для выбора целей. Британские официальные лица считают, что удары США нарушают международное право, отмечают собеседники телеканала.

Ранее стало известно, что ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем Gerald Ford прибыла к берегам Венесуэлы. Приказ о ее развертывании в Карибском море был отдан в прошлом месяце президентом США Дональдом Трампом.

