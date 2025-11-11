Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:23, 11 ноября 2025Мир

Авианосная группа США прибыла к берегам Венесуэлы

Ударная группа США во главе с авианосцем Gerald Ford прибыла к берегам Венесуэлы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gitte Schirrmacher / Reuters

Ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем Gerald Ford прибыла к берегам Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Приказ о развертывании авианосной группы в Карибском море был отдан президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце. Отмечается, что к моменту прибытия Gerald Ford в регионе уже располагались восемь военных кораблей, атомная подводная лодка и самолеты F-35.

Американские официальные лица не уточнили местонахождение авианосца, сообщив лишь, что возглавляемая им группа перешла в зону ответственности Южного командования США по Латинской Америке.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы. Уточняется, что Вашингтон намерен добиться отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    При ударе по предприятию почти в полутора тысячах километрах от Украины пострадал человек

    Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

    Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости