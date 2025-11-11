Авианосная группа США прибыла к берегам Венесуэлы

Ударная группа США во главе с авианосцем Gerald Ford прибыла к берегам Венесуэлы

Ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем Gerald Ford прибыла к берегам Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Приказ о развертывании авианосной группы в Карибском море был отдан президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце. Отмечается, что к моменту прибытия Gerald Ford в регионе уже располагались восемь военных кораблей, атомная подводная лодка и самолеты F-35.

Американские официальные лица не уточнили местонахождение авианосца, сообщив лишь, что возглавляемая им группа перешла в зону ответственности Южного командования США по Латинской Америке.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы. Уточняется, что Вашингтон намерен добиться отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро.