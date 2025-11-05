Администрация Трампа разработала варианты нападения на Венесуэлу

NYT: Белый дом рассматривает три сценария силовых операций в Венесуэле

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы, чтобы добиться отстранения от власти лидера республики Николаса Мадуро. Вероятные варианты развития событий раскрыли журналисты газеты The New York Times в своем материале.

Уточняется, что первый вариант предполагает нанесение воздушных ударов по военным объектам, расположенным в Венесуэле. Это может ослабить поддержку Мадуро со стороны военных. Сторонники данной ситуативной развилки уверяют, что такой шаг мог бы заставить его покинуть республику. Впрочем, критики первого плана считают, что все может обернуться противоположным эффектом и консолидировать страну вокруг лидера.

В качестве следующего варианта рассматривается отправка элитного спецподразделения «морских котиков» для захвата или расправы над политиком. Помимо этого, раскрыт и третий план Вашингтона, согласно которому в Венесуэлу отправят силовиков, ответственных за борьбу с терроризмом. Этот вариант предполагает захват аэропортов, нефтяных месторождений и некоторых объектов инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, политические сторонники хозяина Белого дома Дональда Трампа во главе с госсекретарем Марко Рубио активизировали усилия, направленные на отстранение от власти Николаса Мадуро. По данным журналистов, Рубио формирует более агрессивную стратегию, используя разведданные ЦРУ и настаивая на нелегитимности венесуэльского лидера.