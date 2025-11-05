Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:26, 4 ноября 2025Мир

Администрация Трампа разработала варианты нападения на Венесуэлу

NYT: Белый дом рассматривает три сценария силовых операций в Венесуэле
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы, чтобы добиться отстранения от власти лидера республики Николаса Мадуро. Вероятные варианты развития событий раскрыли журналисты газеты The New York Times в своем материале.

Уточняется, что первый вариант предполагает нанесение воздушных ударов по военным объектам, расположенным в Венесуэле. Это может ослабить поддержку Мадуро со стороны военных. Сторонники данной ситуативной развилки уверяют, что такой шаг мог бы заставить его покинуть республику. Впрочем, критики первого плана считают, что все может обернуться противоположным эффектом и консолидировать страну вокруг лидера.

В качестве следующего варианта рассматривается отправка элитного спецподразделения «морских котиков» для захвата или расправы над политиком. Помимо этого, раскрыт и третий план Вашингтона, согласно которому в Венесуэлу отправят силовиков, ответственных за борьбу с терроризмом. Этот вариант предполагает захват аэропортов, нефтяных месторождений и некоторых объектов инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, политические сторонники хозяина Белого дома Дональда Трампа во главе с госсекретарем Марко Рубио активизировали усилия, направленные на отстранение от власти Николаса Мадуро. По данным журналистов, Рубио формирует более агрессивную стратегию, используя разведданные ЦРУ и настаивая на нелегитимности венесуэльского лидера.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Без Дяди Юры. Умер советский и российский телеведущий Юрий Николаев

    В обществе появился феномен латте-пап. Кто это такие и почему о них мечтают женщины во всем мире?

    В России появятся афганские гранаты и яблоки

    В российском регионе сообщили об обстреле округа ВСУ

    Макрона обвинили в похоронах Франции

    Администрация Трампа разработала варианты нападения на Венесуэлу

    Коллеги и друзья Юрия Николаева поделились воспоминаниями о телеведущем

    Путин разрешил западным разведкам смотреть за испытаниями «Буревестника»

    Бывшую жену боксера Бивола избили

    США начали развертывать оружие против спутников России и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости