На Западе заявили об усилении давления США для смещения президента Венесуэлы

NYT: В Белом доме добиваются отстранения от власти президента Венесуэлы Мадуро

Политические сторонники президента США Дональда Трампа во главе с госсекретарем Марко Рубио активизировали усилия, направленные на отстранение от власти главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон усиливает военное давление, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских должностных лиц.

Утверждается, что Рубио формирует более агрессивную стратегию, используя разведданные ЦРУ. Госсекретарь якобы настаивает, что «Мадуро является нелегитимным лидером, который курирует экспорт наркотиков в США». Эту позицию поддерживает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Администрация Дональда Трампа рассматривает смещение Мадуро как операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, ссылаясь на предъявленное ему в 2020 году обвинение.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро подписал указ, расширяющий его полномочия в случае начала войны. При этом документ вступит в силу в том случае, если США «осмелятся проявить агрессию против Венесуэлы».

До этого также утверждалось, что военное руководство Штатов начало прорабатывать варианты нанесения ударов по Венесуэле в рамках борьбы с наркоторговлей. Удары могут начаться в течение нескольких недель.