01:14, 27 сентября 2025

США начали готовить удары по Венесуэле

NBC News: Военные США начали готовить удары по наркоторговцам в Венесуэле
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

Военное руководство США начало прорабатывать варианты нанесения ударов по Венесуэле в рамках борьбы с наркоторговлей. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

Утверждается, что удары по южноамериканской стране могут начаться в течение нескольких недель.

«Нанесение ударов по Венесуэле станет еще одной эскалацией в военной кампании администрации [президента США Дональда] Трампа против предполагаемых наркоторговцев и ее позиции по отношению к правительству Венесуэлы», — указано в сообщении.

Ранее Трамп сделал жесткое предупреждение Венесуэле, пригрозив новыми ударами по наркокартелям. «Каждому террористу-бандиту, провозящему наркотики в США, знайте: мы уничтожим вас», — сказал он.

