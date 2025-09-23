Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 23 сентября 2025Мир

Трамп сделал жесткое предупреждение Венесуэле

Трамп: США вновь нанесут удары по наркокартелям, связанным с Венесуэлой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

США нанесут новые удары по наркокартелям, которые якобы связаны с Венесуэлой. Таким образом американский лидер пригрозил венесуэльским властям с трибуны Генассамблеи ООН, трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«Каждому террористу-бандиту, провозящему наркотики в США, знайте: мы уничтожим вас», — предупредил глава Белого дома.

Трамп рассказал, что американская администрация применяет «лучшие возможности Вооруженных сил (ВС) США» для преследования наркокартелей у берегов Венесуэлы.

15 сентября Трамп сообщил, что ВС США ликвидировали трех членов наркокартеля из Венесуэлы, занимавшихся доставкой наркотиков в Соединенные Штаты.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    Россиянку задержали после пожара с двумя ее детьми

    Участники ГА ООН массово начали покидать штаб-квартиру из-за Трампа

    Телефоны Nokia воскресят

    В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

    Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

    На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

    В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

    Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости