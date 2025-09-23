Трамп сделал жесткое предупреждение Венесуэле

Трамп: США вновь нанесут удары по наркокартелям, связанным с Венесуэлой

США нанесут новые удары по наркокартелям, которые якобы связаны с Венесуэлой. Таким образом американский лидер пригрозил венесуэльским властям с трибуны Генассамблеи ООН, трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«Каждому террористу-бандиту, провозящему наркотики в США, знайте: мы уничтожим вас», — предупредил глава Белого дома.

Трамп рассказал, что американская администрация применяет «лучшие возможности Вооруженных сил (ВС) США» для преследования наркокартелей у берегов Венесуэлы.

15 сентября Трамп сообщил, что ВС США ликвидировали трех членов наркокартеля из Венесуэлы, занимавшихся доставкой наркотиков в Соединенные Штаты.