Гипотетическое устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе конфликта с США может ударить по России и ее интересам в Латинской Америке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова.

15 сентября Вооруженные силы (ВС) США ликвидировали трех членов наркокартеля из Венесуэлы, занимавшихся перевозкой наркотиков в Соединенные Штаты. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды (...) БУДЬТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ — ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕВОЗИТЕ НАРКОТИКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ УБИТЬ АМЕРИКАНЦЕВ, МЫ ОХОТИМСЯ ЗА ВАМИ Дональд Трамп президент США

Он подчеркнул, что удар был нанесен южным командованием Пентагона, среди американских военных пострадавших нет.

Трамп назвал перевозимые наркотики «смертельным оружием, которым отравляют американцев», и приложил к своему посту 27-секундное видео, на котором можно рассмотреть кадры ударов по одному из кораблей.

Как указала Коновалова-Алхименкова, давление США на Венесуэлу является важной проблемой для России.

«Момент для решительных мер поддержки для России неудачный, так как мы ориентированы на "дух Аляски" и имеем дела поважнее, чем обострять отношения с США», — отметила исследователь. Она добавила, что стремление США выйти из украинского и ближневосточного кризисов необходимо, чтобы «развязать руки» в отношении стран региона.

Зачем Трамп отправил войска к Венесуэле?

Трамп приступил к давлению на Латинскую Америку сразу после возвращения на пост президента. 5 марта он подписал указ, согласно которому банды нелегальных мигрантов были приравнены к террористическим группировкам. Его цель — добиться прямого участия армии в боях с наркокартелями.

Уже через месяц администрация президента начала изучать возможность нанесения ударов беспилотниками по членам наркокартелей и их логистическим сетям на территории Мексики. Кроме того, американские военные активизировали наблюдательные полеты над Латинской Америкой, чтобы составить список «потенциальных целей».

По данным газеты The New York Times (NYT), Трамп в начале августа подписал секретную директиву, поручив подготовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке. Приказ дает официальную основу для военных операций на море и на территории других стран

Под особый прицел администрации Трампа попала Венесуэла. 21 августа США направили три военных корабля к берегам республики, чтобы вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Причиной такого решения называется борьба с базирующейся в латиноамериканской республике бандой «Cartel de los Soles» (с испанского — «Картель Солнца»). Ее подозревают в торговле наркотиками.

На решение Вашингтона наслаиваются трудные отношения с Каракасом. Белый дом официально отказывается признавать президента страны Мадуро главой государства, а также объявил награду за его поимку.

$50 млн обещают власти США за поимку Мадуро, обвиняя его в якобы обороте наркотиков

По словам Коноваловой-Алхименковой, жесткая политика Трампа в отношении Латинской Америки была неизбежна. При этом он имеет несколько сценариев действия.

Программа «максимум» — это создать условия для отстранения Мадуро (...) Программа «минимум» — напугать Венесуэлу, пробудив оппозицию и создав почву для выгодного торга по нефти Ксения Коновалова-Алхименкова старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

При этом исследователь подчеркнула, что сценарий смещения Мадуро с должности главы государства не является реалистичным. Кроме того, она добавила, что власти Венесуэлы проявляют гибкость, аккуратно выстраивая отношения с другими странами Запада. Этот факт также снижает риски полноценного конфликта.

Как на действия Трампа реагируют Венесуэла и Россия?

2 сентября Трамп приказал нанести военный удар по венесуэльскому судну. Однако ряд американских СМИ усомнились, что Военно-морские силы (ВМС) США смогли поразить цель, а в Венесуэле видео назвали «сгенерированным искусственным интеллектом».

В ответ на это, 4 сентября венесуэльские истребители пролетели над американскими эсминцами, а президент страны сообщил о «максимальной готовности к обороне». Незадолго до второго удара 15 сентября, Мадуро заявил, что и «без того напряженные отношения» между США и Венесуэлой «были полностью разрушены угрозами бомбардировок».

Связь с правительством США прервана. Они сами ее прервали своими угрозами бомб, убийствами и шантажом Николас Мадуро президент Венесуэлы

Ситуацию также прокомментировали и в Министерстве иностранных дел (МИД) России. Посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Москва поддерживает Каракас.

Мы выражаем солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, поддерживаем их законное право (...) обеспечивать безопасность своих граждан Сергей Мелик-Багдасаров посол России в Венесуэле

Когда Трамп может начать военные действия против Венесуэлы?

Как отмечает журнал Time, 14 сентября Трампа спросили, может ли он начать наносить удары по территории самой Венесуэлы. Ответил он уклончиво: «Посмотрим, что произойдет».

Как отметила Коновалова-Алхименкова, вероятность начала большой войны между двумя странами мала. Тем не менее, она указала на существующие риски, которые могут привести к полномасштабному конфликту:

общее раскручивание эскалации, нарастание американской ударной мощи вблизи Венесуэлы;

нежелание США обсуждать компромиссные сценарии;

в случае бездействия Мадуро, администрация Трампа может начать военную операцию, посчитав Венесуэлу слишком слабой для сопротивления;

невнятная позиция других стран Латинской Америки, возможная пассивная реакция на силовые акции США.

«Сейчас реакции у соседей слабые, есть впечатление, что или эскалация не воспринимается серьезно и они пока выжидают, что будет ли она вообще», — резюмировала эксперт.

Действия Трампа уже вызвали беспокойство в США. В частности, ряд экспертов усомнились в праве президента уничтожать венесуэльские корабли.

Чтобы нанести удары по Венесуэле, Трамп сослался на закон 1798 года «Об иностранных врагах», заявив, что США угрожают банды, которые по указу Мадуро ведут «нерегулярные военные действия»

Как отметила Мэри Эллен О’Коннелл, профессор юридического факультета Университета Нотр-Дам, борьба с экспортом наркотиков не превращает преступные картели в законные военные цели.

Умышленное убийство вне зоны вооруженного конфликта является незаконным, если только оно не направлено на немедленное спасение жизни Мэри Эллен О’Коннелл профессор юридического факультета Университета Нотр-Дам

Однако телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает о готовности американских войск пойти до конца. «Если бы там была лодка, полная боевиков "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация), перевозящих взрывчатку в США, разве кто-то вообще задался бы этим вопросом?» — отметил представитель оборонного ведомства.

Однако действия Трампа могут встретить сопротивление в Конгрессе. Возможных ударов по Венесуэле испугался сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол, раскритиковав пост вице-президента США Джей Ди Вэнса о необходимости борьбы с картелями.

Он [Джей Ди Вэнс] когда-нибудь читал «Убить пересмешника»? Думал ли он когда-нибудь о том, что может произойти, если обвиняемых немедленно казнить без суда и следствия? Рэнд Пол сенатор от штата Кентукки

Также на президента США ополчился сенатор-демократ Адам Шифф — один из главных инициаторов импичмента Трампа в 2019 году.

«Вы, наверное, видели, как президент разнес в пух и прах очередной корабль, снова заявив, что это были наркотеррористы, и что у него есть на это полномочия. У него их нет. Я не хочу, чтобы мы ввязались в войну с Венесуэлой, потому что президент просто разносит корабли по кусочкам», — указал политик.