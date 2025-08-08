Трамп поручил подготовиться к ударам по Латинской Америке

NYT: Трамп поручил подготовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву. В ней американский лидер поручил подготовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке, которые его администрация признала террористическими организациями, передает газета New York Times (NYT).

«Приказ дает официальную основу для возможности проведения прямых военных операций на море и на территории иностранных государств против картелей. Американские военные уже начали прорабатывать варианты того, как военные могут преследовать эти группировки, сообщили люди, знакомые с ходом переговоров, пожелавшие остаться анонимными», — говорится в публикации.

Уточняется, что мнение юристов Белого дома, Пентагона и Госдепартамента о новой директиве неизвестно. Подготовило ли управление юридических советников Министерства юстиции США авторитетное заключение с оценкой правовых вопросов, также не сообщается.