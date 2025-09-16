Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:48, 16 сентября 2025Мир

Трамп сообщил о ликвидации членов наркокартеля из Венесуэлы

Трамп: ВС США ликвидировали трех членов наркокартеля из Венесуэлы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вооруженные силы (ВС) США ликвидировали трех членов наркокартеля из Венесуэлы, занимавшихся перевозкой наркотиков в Соединенные Штаты. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды», — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что удар был нанесен южным командованием Пентагона, среди американских военных пострадавших нет. Трамп назвал перевозимые наркотики «смертельным оружием, которым отравляют американцев».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил слова Рубио насчет удара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над российским регионом сбили 24 беспилотника за час

    Дочь Майкла Джексона оголила грудь на публике

    В Раде заявили о дефиците горючего у ВСУ после российских атак по НПЗ

    Трамп сообщил о ликвидации членов наркокартеля из Венесуэлы

    Украинский БПЛА повредил частный дом в российском регионе

    Родившийся без пениса мальчик «отрастил» его во время церковной службы

    Перечислены модификации самого массового танка ВСУ

    Жительница российского города избила мужчину шваброй и ножом из-за комплимента

    Назван способ избавиться от живота за три недели

    В Раде заявили об ответственности Зеленского за убийство Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости