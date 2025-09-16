Трамп сообщил о ликвидации членов наркокартеля из Венесуэлы

Вооруженные силы (ВС) США ликвидировали трех членов наркокартеля из Венесуэлы, занимавшихся перевозкой наркотиков в Соединенные Штаты. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды», — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что удар был нанесен южным командованием Пентагона, среди американских военных пострадавших нет. Трамп назвал перевозимые наркотики «смертельным оружием, которым отравляют американцев».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил слова Рубио насчет удара.