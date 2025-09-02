Мир
Трамп сообщил об ударе по кораблю с наркотиками из Венесуэлы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

США нанесли удар по перевозившему наркотики кораблю из Венесуэлы. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Несколько минут назад мы буквально открыли огонь по судну, на котором находилось большое количество наркотиков», — сказал он. По словам президента, корабль был выведен из строя.

Об инциденте также высказался глава Госдепа США Марко Рубио. Он уточнил, что «смертоносный удар» был нанесен в южной части Карибского моря. Как утверждает Рубио, судном управляла признанная нарко-террористической организация.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о готовности Трампа задействовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.

