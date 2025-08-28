Мир
20:52, 28 августа 2025Мир

Белый дом заявил о готовности Трампа задействовать военную мощь США в одной стране

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп готов задействовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком в Венесуэлле. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщает РИА Новости.

«Я не буду забегать вперед в вопросах возможных военных действий, но могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации», — сказала она.

По ее словам, американский президент готов задействовать каждый элемент американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в США.

Ранее стало известно, что 23 сентября Трамп выступит перед мировыми лидерами с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

