Белый дом заявил о готовности Трампа задействовать военную мощь США в одной стране

Белый дом: Трамп готов задействовать военную мощь США для борьбы с наркотрафиком

Президент США Дональд Трамп готов задействовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком в Венесуэлле. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщает РИА Новости.

«Я не буду забегать вперед в вопросах возможных военных действий, но могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации», — сказала она.

По ее словам, американский президент готов задействовать каждый элемент американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в США.

Ранее стало известно, что 23 сентября Трамп выступит перед мировыми лидерами с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.