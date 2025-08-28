Мир
Белый дом анонсировал выступление Трампа

Белый дом: Трамп 23 сентября выступит перед мировыми лидерами с трибуны ГА ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступит перед мировыми лидерами с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщает РИА Новости.

«Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН», — сказала она.

Ранее стало известно, что 3 сентября Трамп примет президента Польши Кароля Навроцкого в Белом доме. Отмечается, что это будет первая заграничная поездка польского лидера. После Вашингтона Навроцкий отправится в Рим и Ватикан, а после — в Литву и Финляндию.

25 августа в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена. В ходе переговоров глава Белого дома оценил ручку южнокорейского коллеги и получил ее в подарок.

