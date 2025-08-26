Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 26 августа 2025Мир

Трамп забрал ручку иностранного лидера

Трамп оценил ручку президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и получил ее в подарок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме оценил ручку президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и получил ее в подарок. Об этом сообщает южнокорейская газета «Хангук кенчжэ».

«После того, как Трамп неоднократно выразил свой интерес, сказав: "Мне нравится эта ручка", президент [Ли Чжэ Мен] назвал это "честью" и вручил ее», — пишет издание.

Представитель администрации южнокорейского лидера отметил, что ручка была изготовлена вручную специально для президента, чтобы он мог расписываться на официальных мероприятиях, и ее не планировали дарить.

Также сообщается, что после встречи в Белом доме стоимость акций южнокорейского производителя канцелярских товаров «Монами» выросла на 23 процента. Однако представитель компании позже рассказал газете, что ручка, полученная Трампом в подарок, изготовлена не ими.

Встреча Трампа и Ли Чжэ Мена в Белом доме состоялась 25 августа. Американский лидер заявил, что Вашингтон будет работать над смягчением напряженности между КНДР и Южной Кореей, и предложил организовать саммит лидеров двух стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбежавшего в лес исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева. Что еще стало известно о погоне за террористами?

    Аналитики улучшили прогнозы по урожаю российской пшеницы

    Жена пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью к российским туристам

    Стало известно о скором уходе Сафонова из ПСЖ

    Гендиректор одной из главных российских верфей уйдет в отставку

    В России высказались о планах по экономическому сотрудничеству с США

    Жена футболиста Смолова опубликовала фото без трусов

    Россиянка попала в больницу с торчащей из глаза веткой

    Дельфин попытался утопить двух женщин

    Россиянам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости