Трамп забрал ручку иностранного лидера

Трамп оценил ручку президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и получил ее в подарок

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме оценил ручку президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и получил ее в подарок. Об этом сообщает южнокорейская газета «Хангук кенчжэ».

«После того, как Трамп неоднократно выразил свой интерес, сказав: "Мне нравится эта ручка", президент [Ли Чжэ Мен] назвал это "честью" и вручил ее», — пишет издание.

Представитель администрации южнокорейского лидера отметил, что ручка была изготовлена вручную специально для президента, чтобы он мог расписываться на официальных мероприятиях, и ее не планировали дарить.

Также сообщается, что после встречи в Белом доме стоимость акций южнокорейского производителя канцелярских товаров «Монами» выросла на 23 процента. Однако представитель компании позже рассказал газете, что ручка, полученная Трампом в подарок, изготовлена не ими.

Встреча Трампа и Ли Чжэ Мена в Белом доме состоялась 25 августа. Американский лидер заявил, что Вашингтон будет работать над смягчением напряженности между КНДР и Южной Кореей, и предложил организовать саммит лидеров двух стран.