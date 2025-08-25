Трамп предложил провести саммит КНДР и Южной Кореи

Трамп: США помогут снизить напряженность между КНДР и Южной Кореей

Вашингтон будет работать над смягчением напряженности между КНДР и Южной Кореей, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляцию ведет Белый дом.

На встрече с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном глава Белого дома выразил уверенность, что у США есть возможность повлиять на ситуацию в отношениях двух стран. «Мы считаем, что можем сделать что-то касательно Севера и Юга (...). Мы поработаем над этим», — подчеркнул Трамп.

Также американский лидер в ходе встречи предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей.

Ранее Трамп на брифинге с журналистами заявил, что однажды встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.