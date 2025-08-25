Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 25 августа 2025Мир

Трамп предложил провести саммит КНДР и Южной Кореи

Трамп: США помогут снизить напряженность между КНДР и Южной Кореей
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Вашингтон будет работать над смягчением напряженности между КНДР и Южной Кореей, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляцию ведет Белый дом.

На встрече с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном глава Белого дома выразил уверенность, что у США есть возможность повлиять на ситуацию в отношениях двух стран. «Мы считаем, что можем сделать что-то касательно Севера и Юга (...). Мы поработаем над этим», — подчеркнул Трамп.

Также американский лидер в ходе встречи предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей.

Ранее Трамп на брифинге с журналистами заявил, что однажды встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Совершен прорыв в лечении популярного расстройства

    Риск заразиться половыми инфекциями через сиденье унитаза оценили

    В России упала ставка по трехлетним вкладам

    Чемпион мира объяснил сложность поисков пропавшего в Босфоре российского пловца

    Эмма Уотсон вышла на прогулку в прозрачном платье

    Трамп похвастался своей подписью

    Названы регионы России с наименьшими расходами на «коммуналку»

    Телезвезда показала любимое занятие с собакой и вызвала отвращение у пользователей сети

    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости