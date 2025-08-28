Трамп примет в Белом доме иностранного лидера

Трамп примет президента Польши Навроцкого в Белом доме

Президент США Дональд Трамп вскоре примет президента Польши Кароля Навроцкого в Белом доме. Об этом сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает РИА Новости.

«На следующей неделе, 3 сентября, господин президент направится в свою первую зарубежную поездку. Первый заграничный визит будет нанесен в Вашингтон», — сообщил Пшидач.

По его словам, поездка Навроцкого начнется с приема в Белом доме, где польский лидер проведет переговоры с Трампом сначала в узком кругу, а затем в составе делегаций. Пшидач добавил, что из Вашингтона Навроцкий отправится в Рим и Ватикан, а после — в Литву и Финляндию.

Ранее в Варшаве разгорелся скандал из-за отсутствия представителей Польши на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.