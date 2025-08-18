Мир
В Варшаве разгорелся скандал из-за отсутствия Польши на встрече Зеленского и Трампа

Администрация Навроцкого обвинила МИД в отсутствии Польши на встрече с Трампом
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

На министре иностранных дел Польши Радославе Сикорском лежит ответственность за отсутствие польских представителей на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне при участии ряда европейских лидеров. С таким обвинением в Х выступил глава Бюро по международной политике при администрации польского президента Марчин Пшидач.

По словам политика, обсуждение совместного визита «коалиции желающих» происходило при участии главы польского МИД. «Министр иностранных дел Республики Польша не заявил о готовности Польши принять участие в этом визите», — пояснил Пшидач причины скандала.

Глава Бюро по международной политике также подчеркнул, что для президента страны Кароля Навроцкого сейчас в приоритете подготовка к его первому официальному визиту в США, который состоится 3 сентября.

Также возник конфликт между Навроцким, его администрацией и МИД Польши относительно того, кто — Зеленский или Трамп — инициировал приглашение европейских лидеров на встречу в Вашингтоне. Сикорский отметил, что приглашения в Белый дом исходят от президента США, а переговоры, запланированные на 18 августа, будут проходить в составе, схожем с онлайн-переговорами Трампа с европейскими лидерами до и после саммита Россия — США на Аляске.

Дипломат обратил внимание, что в тех обсуждениях интересы Варшавы представлял президент. Однако Навроцкий настаивал, что именно Зеленский, а не Трамп отправлял приглашения главам европейских стран на встречу в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что 18 августа станет большим днем для Белого дома. «Никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно», — анонсировал американский лидер.

Переговоры президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским начнутся в 20:15 по московскому времени и продлятся один час. После завершения беседы с Зеленским американский президент примет в Белом доме лидеров стран Европейского союза.

