09:33, 18 августа 2025Мир

Раскрыто расписание встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

CNN опубликовал расписание переговоров Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским начнутся в 20:15 по московскому времени и продлятся один час. Расписание главы Белого дома опубликовал телеканал CNN.

Сразу после завершения беседы с Зеленским американский президент примет в Белом доме лидеров стран Европейского союза (ЕС). Многосторонние переговоры Трампа с представителями ЕС начнутся в 22:00 по московскому времени.

Сообщается, что с главой Белого дома встретятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее Трамп заявил, что 18 августа станет большим днем для Белого дома. «Никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно», — анонсировал американский лидер.

