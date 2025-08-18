Трамп анонсировал «большой день» перед встречей с Зеленским

Трамп: В Белом доме будет большой день перед встречей с Зеленским и лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Белом доме пройдет «большой день» в преддверии встречи с лидерами стран Евросоюза и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что 18 августа станет большим днем для Белого дома. Для Соединенных Штатов важно встретить такое число европейских политиков, заверил он.

«Никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно. Для меня большая часть принять их», — анонсировал американский лидер.

18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Зеленский уже вылетел в США на встречу с Трампом.